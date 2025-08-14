Sahilde yürüyüş yaptığı kadını darbetti, gözaltına alındı

Sahilde yürüyüş yaptığı kadını darbetti, gözaltına alındı
Sahilde yürüyüş yaptığı kadını darbetti, gözaltına alındı
Avcılar 'da sahilde birlikte yürüyüş yaptığı kadını yumrukla darbeden şüpheli gözaltına alındı. Kadını kurtarmak için müdahale etmeye çalışanlara da tepki gösteren şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Şahsın kadına yaşattığı dehşet anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Avcılar'da Ambarlı Sahili'nde dün saat 21.30 sıralarında kadına şiddet olayı yaşandı. Sahilde yürüyüş yapan çiftin arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

SAHİLDE KADINI DARBETTİ

Tartışmada, M.A. isimli şahıs, yanındaki kadını yumrukla darbetmeye başladı. Kadını kurtarmak için müdahale edenlere de tepki gösteren şüpheli, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

M.A.'nın darbettiği kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüphelinin emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Çevredekiler, M.A.'nın kadını darbettiği anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
