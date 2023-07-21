Avcılar'da İş Yerinde Yangın Çıktı

AVCILAR'da bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın anında işyerinde bulunan biri çocuk 3 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, 16.00 sıralarında Denizköşker Mahallesi, Reşitpaşa Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İş yerinden dumanların çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında iş yerinde bulunan biri çocuk 3 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenler vatandaşlar tarafından tahliye edildi. Ufak çaplı patlamaların yaşandığı yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. Yangının kesin çıkış nedeni yapılan çalışmaların ardından belirlenecek.