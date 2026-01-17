Haberler

Avcılar'da konteynerde çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Avcılar'da bir inşaat alanındaki konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yandaki diğer konteynerlere sıçramadan söndürüldü. Yangının nedeni hakkında inceleme başlatıldı.

AVCILAR'da bir inşaatta bulunan konteyner yandı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile yandaki diğer konteynerlere sıçramadan söndürüldü.

Firuzköy Mahallesi, Mezarlık Altı Caddesi'nde bir inşaat alanındaki konteynerde saat 19.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine şantiyeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri konteynerdeki yangını, çevredeki diğer konteynerlere sıçramadan söndürdü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

500

