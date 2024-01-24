Avcılar'da İnşaat İşçisi İskeleden Düşerek Hayatını Kaybetti

AVCILAR'da bir inşaatta çalışan Harun Turan, dördüncü kattaki iskeleden düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Turan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Denizköşkler Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde bir inşaatın üst katındaki iskelede çalışan Harun Turan, dengesini kaybederek düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Harun Turan, ilk müdahalenin ardından ambulansla ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Turan, buradaki tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili firma sahibi, ustabaşı, iş güvenliği uzmanı ve bir işçi ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yapılan otopsinin ardından Harun Turan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere dün akşam memleketi Kars'ın Sarıkamış İlçesi'ne bağlı Kalebaşı Köyü'ne gönderildi.