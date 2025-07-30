Avcılar'da İki Gün Kaybolan Genç Adamın Cansız Bedeni Bulundu

AVCILAR'da iki gündür haber alınamayan Ali Kaptan (32), ekipler tarafından evinde cansız halde bulundu.

Firuzköy Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki 7 katlı binanın 4'üncü katında oturan tekstil sektöründe çalışan Ali Kaptan'a yakınları 2 gündür ulaşamıyordu. Yakınları evine gelerek kapıyı defalarca çaldı. Ancak açan olmayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istediler. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Savcılıktan alınan iznin ardından sepetli merdiven aracı ile balkona ulaşan polis ve itfaiye görevlileri içeri girdi. Ekipler, Ali Kaptan'ı yatağında hareketsiz halde buldu. İçeri giren sağlık görevlileri Kaptan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yakınları epilepsi hastası olduğunu belirttikleri Ali Kaptan'ın ölüm haberi ile sinir krizi geçirdi. Cenaze Adli Tıp Kurumu'na götürülerek kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.