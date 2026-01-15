Haberler

Avcılar'da İETT otobüsünün yanması kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avcılar'da park halindeki İETT otobüsünün yanması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Avcılar'da park halindeki İETT otobüsünün yanması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Tahtakale Mahallesi Şehit Tahsin Gerekli Durağı'nda park halinde bulunan İETT otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, otobüsün yanması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel
Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında olduğu 18 kişi uyuşturucu soruşturmasında gözaltında

İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen voleybolcu gözaltında
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, 'Telefonunuzdaki en ünlü kim?' sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş

Türkiye'nin konuştuğu voleybolcu, o soruya İmamoğlu yanıtını vermiş
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Önümüzdeki iki ay dalgalanma olabilir

Paranın patronundan kritik mesaj: Önümüzdeki 2 ayda...
Vali adayı, OnlyFans modelinden 'günah vergisi' talep etti

OnlyFans modelinden öyle bir talepte bulundu ki! Duyan şaştı kaldı
Rejim çöküyor mu? ABD'nin 'kaçış' iddiası ortalığı fena karıştıracak

Bir devir son mu buluyor? Bakanlığın iddiası gündeme bomba gibi düştü
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, 'Telefonunuzdaki en ünlü kim?' sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş

Türkiye'nin konuştuğu voleybolcu, o soruya İmamoğlu yanıtını vermiş
Atletico Madrid'in yıldızı Galatasaray maçı öncesi takımdan ayrıldı

Atletico Madrid'de Galatasaray maçı öncesi deprem
Safaride 2 Türk'ün öldürüldüğü saldırıdan kurtulan tanık konuştu

Afrika'da 2 Türk'ün öldürüldüğü saldırıdan kurtulan tanık konuştu