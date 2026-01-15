Avcılar'da İETT otobüsünün yanması kamerada
Avcılar'da park halindeki İETT otobüsünün yanması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Avcılar'da park halindeki İETT otobüsünün yanması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Tahtakale Mahallesi Şehit Tahsin Gerekli Durağı'nda park halinde bulunan İETT otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan, otobüsün yanması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel