Avcılar'da Park Halindeki İETT Otobüsünde Yangın Çıktı

Avcılar'da park halindeki bir İETT otobüsünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler otobüsü kullanılamaz hale getirirken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın söndürülürken, yangının çıkış nedeni araştırılmakta.

Tahtakale Mahallesi Ispartakule Meydan'da bulunan Şehit Tahsin Gerekli Durağı'nda park halinde bulunan İETT otobüsü bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.Çevredeki sitelerde oturanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği yangın anları cep telefonu kamerasına yansıdı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. İETT otobüsü kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

