Avcılar'da Hızır İbrahim Uyanık'ı bıçakla öldüren B.H. tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

AVCILAR'da aralarında husumet bulunan Hızır İbrahim Uyanık'ı (36) bıçaklayarak öldüren, iki kişiyi de yaralayan B.H. (36), Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cinayet anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 23 Ekim akşam saatlerinde Ambarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında geçmişe dayalı husumet bulunduğu öğrenilen kişiler arasında çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Hızır İbrahim Uyanık, E.Ö. (40) ve G.S. (37) çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hızır İbrahim Uyanık, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CİNAYET ANI KAMERADA

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bıçaklı kavganın güvenlik kameralarına yansıdığını belirledi. Görüntüleri inceleyen ekipler, olayın Hızır İbrahim Uyanık ile daha önceden husumet nedeniyle kavgalı olduğu belirlenen B.H. tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti.

ESENYURT'TA YAKALANDI

B.H., 25 Ekim'de düzenlenen operasyonla Esenyurt'ta yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda, olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak da ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan B.H.'nin, yolda yürürken karşılaştıklarını ve kendisini korumak amacıyla bıçağı rastgele salladığını söylediği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı