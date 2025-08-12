Avcılar'da Hırsızlık Kamerada

Avcılar'da çaldıkları kamyonetle Esenyurt'a giden şüpheliler başka bir aracın camını kırıp 20 bin lira tutarındaki ses sistemini alıp kaçtı. İki hırsızlık da güvenlik kameralarına yansıdı.

Avcılar'daki Yeşilkent Mahallesi 557'nci Sokak'a önceki gün saat 04.30 sıralarında gelen kimliği belirsiz iki kişi park halindeki kamyonetin sol kapısını açarak aracı çalıştırıp kaçtı. Araç sahibi güvenlik kamera kayıtlarını da alarak polise başvurarak kamyonetinin bulunmasını ve şüphelilerin yakalanmasını istedi.

HIRSIZLIĞA DEVAM

İki şüphelinin kamyoneti çaldıktan sonra Esenyurt Sultaniye Mahallesi'ne geçtikleri ortaya çıktı. 646'ncı Sokak'ta park halindeki bir aracın yanında duran şüphelilerden biri içeriyi kontrol etti. Arka tarafta ses sistemi olduğunu fark eden şüphelilerden biri camı sert bir cisimle kırdıktan sonra kapıyı açtı. İçerideki ses sitemini söküp çalan şüpheliler kamyonetin kasasına bıraktı. Şüpheliler daha sonra geldikleri çalıntı araçla uzaklaştı. Polis, iki hırsızlık olayı ile ilgili soruşturma başlattı.