Avcılar'da Eski Eş ve Kayınvalidenin Öldüğü Silahlı Saldırı Sonrası Intihar

Avcılar'da eski eşini ve kayınvalidesini silahla vurup öldürdükten sonra intihar eden saldırganın, 2 kişiyi de yaraladığı öğrenildi.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kanarya Sokak'taki bir dairede H.D, henüz bilinmeyen nedenle boşandığı eşi D.B, kayınvalidesi N.D, baldızı S.B. ve eski eşinin anneannesine silahla ateş etti.

Saldırıda eski eş ile kayınvalide hayatını kaybederken, baldız ile anneanne yaralandı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

H.D, polis ekiplerinin ikna girişimlerine rağmen aynı silahla intihar etti.

Yaralı 2 kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri, polis ve savcının incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.