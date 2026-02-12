Avcılar'da drone destekli trafik denetimi yapıldı. Denetimler sırasında kuralları ihlal ettiği belirlenen sürücülere idari para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Sarı Zeybek ve Petrol Ofisi caddelerinde drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Kuralları ihlal eden sürücüler havadan tespit edilerek telsizle uygulama noktasındaki ekiplere bildirildi. Özellikle hatalı dönüş yapan, kırmızı ışık ihlali yapan ve hatalı şerit değiştiren sürücüler belirlendi. Durdurulan sürücülerden, 'Trafiği aksatacak şekilde şerit değiştirmek', 'Trafik işaretlerine uymamak', 'Araçların sağından veya banketten geçmek' ve 'Hatalı şerit değiştirmek' ihlallerini yaptığı tespit edilenlere para cezası kesildi.

Denetimlerin aralıklarla devam edeceği bildirildi.