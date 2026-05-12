Avcılar'da dron destekli asayiş ve trafik denetimi

AVCILAR'da gerçekleştirilen dron destekli asayiş ve trafik denetimlerinde sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılırken, muayene süresi geçmiş ve ses sistemi mevzuata aykırı şekilde modifiye edilmiş araçların sürücülerine ceza yazıldı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ile Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçenin çeşitli noktalarında asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi. Dron destekli yapılan denetimlerde durdurulan araçların sürücü ve yolcularına Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı. Denetim noktalarını fark ederek kaçmaya çalışan bazı sürücüler ise dron ile takip edilerek durduruldu. Denetimlerde araçların fenni muayene tarihleri ile ses sistemleri kontrol edildi. Orijinal yapısına uygun olmayacak şekilde ses sistemi değiştirilen araçların sürücülerine cezai işlem uygulanırken, bazı araçlar çekici yardımıyla yediemin otoparkına götürüldü.

