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Avcılar'da Cinayet Zanlısı Yakalandı

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Avcılar'da bir kişinin ölümüne sebep olan cinayet zanlısı Ali Güneş, polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayın para isteme konusundaki tartışmadan kaynaklandığı belirtildi.

AVCILAR'da annesini ile babasını yaralayıp oğlunu öldüren Ali Güneş, ilçe meydanında dolaşırken polis ekiplerince yakalandı.

Olay, Cuma günü saat 22.00 sıralarında Cihangir Mahallesi Hamza Yerlikaya Sokak'ta bulunan binanın birinci katında meydana geldi. Alkollü olduğu belirtilen Ali Güneş (52), gittiği babasının evinde tartıştığı babası Paşa Güneş'e mutfaktan aldığı bıçak ile saldırdı. Ali Güneş kendisini engelemeye çalışan annesi Gülşah Güneş ve oğlu Onur'u da çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çift ve torunları farklı hastanelere kaldırıldı. Avcılar'daki özel hastaneye kaldırılan Onur Güneş (23) tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri aralarında yaralama, tehdit ve haraket gibi 17 ayrı suçtan dosyası bulunan, emlakçılık yaptığı belirtilen Ali Güneş'i yakalamak için aralıksız çalışma başlattı. Şüphelinin Ambarlı Meydan'da olduğu belirlenince sevk edilen ekip, Ali Güneş'i yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltında alınan ve alkollü olduğu belirtilen Ali Güneş'in cinayet ve yaralama olayının para isteme konusundaki çıkan tartışmadan kaynaklandığını söylediği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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