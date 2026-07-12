Haberler

Avcılar'da 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın 2 daireye sıçradı

Avcılar'da 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın 2 daireye sıçradı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avcılar'da 5 katlı bir binanın çatısında onarım sırasında çıkan yangın, bitişikteki 2 daireye sıçradı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, 2 daire kullanılamaz hale geldi.

AVCILAR'da 5 katlı binanın çatısında onarım sırasında çıkan yangın, bitişikte bulunan 2 daireye sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 daire kullanılamaz hale gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, saat 11.30 sıralarında Firuzköy Mahallesi Kerim Tekin Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatısında çıktı. İddiaya göre, çatıda yapılan onarım çalışması sırasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede büyüyerek 2 daireye sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada çatıdan sıçrayan kıvılcımlar, sokak üzerindeki boş arsada bulunan kuru otların da yanmasına neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı yangında 2 daire kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Meclis'te kritik hafta! Milyonları ilgilendiren 3 düzenleme geliyor

Meclis'te kritik hafta! Milyonları ilgilendiren 3 düzenleme geliyor
Lindsey Graham'ın son durağı Kiev oldu! Ölümünden saatler önce Zelenski ile görüştü

ABD'li senatör ölümünden saatler önce bakın hangi liderle görüştü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yunanistan ve İsrail'den Ege'de gizli askeri test

Ege'de gizli askeri test! İddia vahim
Özbekistan'dan 33 yıl sonra tarihi karar! O harfler resmen değişiyor

33 yıl sonra tarihi karar! Türkçe harfler kullanılacak
Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı! Fiyatları 60 bin liradan başlıyor

Telefon fiyatına otomobil! Yüzlercesi satışa çıkarıldı
Kastamonu'da denize uçan otomobilin sürücüsü öldü

Denize uçan otomobilin sürücüsü öldü
Akaryakıt istasyonlarında skandal bitmiyor! Pompacıdan genç kadın için olay sözler

Skandal bitmiyor! Pompacıdan genç kadının arkasından iğrenç sözler
Netanyahu'dan Graham'a veda: İsrail en büyük dostlarından birini kaybetti

Netanyahu'yu yıkan haber! Paylaştığı mesaj büyük ses getirdi
Katar’ın eski Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani hayatını kaybetti

Arap ülkesinin kaderini değiştiren isim hayatını kaybetti