Avcılar'da 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın 2 daireye sıçradı

AVCILAR'da 5 katlı binanın çatısında onarım sırasında çıkan yangın, bitişikte bulunan 2 daireye sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 daire kullanılamaz hale gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, saat 11.30 sıralarında Firuzköy Mahallesi Kerim Tekin Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatısında çıktı. İddiaya göre, çatıda yapılan onarım çalışması sırasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede büyüyerek 2 daireye sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada çatıdan sıçrayan kıvılcımlar, sokak üzerindeki boş arsada bulunan kuru otların da yanmasına neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı yangında 2 daire kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı