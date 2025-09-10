Haberler

Avcılar'da Çatı Katında Yangın Çıktı, 4 Bina Hasar Gördü

Avcılar'da Çatı Katında Yangın Çıktı, 4 Bina Hasar Gördü
Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde bir binanın çatı katında çıkan yangın kısa sürede 3 bitişik binaya sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

AVCILAR Yeşilkent Mahallesi'nde bir binanın çatı katında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek bitişikteki 3 binaya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 4 binada hasar meydana geldi.

Yangın saat 14.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi'ndeki bir binanın çatı katında çıktı.Kısa sürede büyüyen alevler bitişikteki 3 binaya daha sıçradı. Alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, 4 binada hasar meydana geldi.

'ÇATI 3 DAKİKADA YANDI'

Yangından önce binada oturanlar arasında tartışma çıktığı bir kişinin ise "Bu binayı ateşe vereceğim" dediği öne sürüldü. Mahalle sakinlerinden Ercan Şahin, ilk başta ufak bir duman gördüklerini ancak çatının alev almasının 3 dakikayı bulmadığını söyledi. Şahin, "Çatı komple yandı 10 dakika içinde de 2 binanın çatısına sıçradı, 4 binaya sıçraması 15 dakikayı bulmadı. Yangının neden çıktığını bilmiyoruz o binanın giriş katında yaşayan insanlar var; ama üst katında var mı yok mu onu bilmiyoruz. İki defa patlama oldu. Tüp patlamasından şüpheleniyoruz; bir de camların patlaması gibi ufak patlama sesleri geldi. Yangın başladığında evdekileri çıkarmışlar, yaralı olmadığını öğrendik" ifadelerini kullandı.Polis, yangının kesin çıkış nedenine ilişkin incelemelerini sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
