Avcılar'da çaldıkları motosikletle polisten kaçan şüpheliler otomobile çarptı; 1 ölü, 1 yaralı

Avcılar'da çalınan motosikletle polisten kaçan iki kişi, kırmızı ışıkta durmayarak bir otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti.

AVCILAR'da çaldıkları motosiklete binen iki kişi, polisin takip ettiğini görünce kaçmaya başladı. Kırmızı ışıkta durmayan motosiklet otomobile çarptı. Kazada, motosikletteki 2 kişiden 1'i hayatını kaybederken, 1'i yaralandı.

Olay, geçen 30 Aralık'ta saat 20.30 sıralarında Üniversite Mahallesi'ndeki Firuzköy Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Avcılar Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis ekipleri, plakasız bir motosikleti görünce takibe başladı. Polisten kaçarken, kavşakta kırmızı ışıkta durmayan ve bir otomobile çarpan iki kişi yola savruldu. Motosikleti kullanan Caner Karayel ağır yaralanırken, arkasında oturan kişi de da çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırdı. Karayel, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yapılan incelemede motosikletin Esenyurt'tan çalındığı belirlendi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
