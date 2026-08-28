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Avcılar'da bitişik nizamlı iki binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Avcılar'da bitişik nizamlı iki binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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Avcılar'da bitişik nizamlı iki binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Avcılar'da bitişik nizamlı iki binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tahtakale Mahallesi Anıt Sokak'taki 6 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki 6 katlı binanın çatısına sıçradı.

Alevleri fark eden bina sakinleri dışarı çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yoğun dumana neden olan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Çalışmalar sırasında binaların çatılarının bazı bölümlerinin çökmesi sonucu yangın alt katlardaki bazı dairelere de sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü, soğutma yapılıyor.

Kaynak: AA
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