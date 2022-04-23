Avcılar'da bayram coşkusu.. Minik kız öğrenci tek kalınca ona kavalye oldu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Avcılar'daki okullarda da coşku ile kutlandı. Bir okuldaki gösteri sırasında minik kız öğrenci dans gösterisinde tek kalınca okuldaki erkek görevli platforma çıkarak ona kavalye oldu.

Selahattin Müzeyyen Kaçaker Anaokulu'nun öğrencileri tarafından hazırlanan gösteriler okul bahçesindeki platformda sergilendi. Veliler heyecanla çocuklarının gösterisini izledi. Minik öğrenciler dans için piste çıktı ancak, kız öğrencilerden birine kavalye olacak erkek öğrenci olmayınca iş okuldaki görevliye düştü. Erkek görevli sahneye çıkarak minik öğrenciye dans boyunca kavalye oldu.