Avcılar'da ayakkabı hırsızlığı kamerada

Avcılar'da bir giyim mağazasına gelen hırsız, 1500 lira değerindeki ayakkabıyı çalarak kayıplara karıştı. Olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve iş yeri sahibi, sosyal medyada hırsızı bulmak için yardım istedi.

AVCILAR'da bir mağazaya müşteri gibi gelen kişi, beğendiği bir çift ayakkabıyı çaldı. Hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Giyim mağazasına giren bir kişi içeride kısa süre bakındıktan sonra bin 500 lira değerindeki bir çift ayakkabıyı gözüne kestirdi. Şüpheli, görevlinin uzaklaşmasını fırsat bilerek ayakkabıları pantolonunun arka tarafına sıkıştırdıktan sonra üstünü montyla kapatarak uzaklaştı. Ayakkabının yerinde olmadığını anlayan çalışanlar güvenlik kamera görüntülerini izleyerek hırsızlığı fark ettiler. İş yeri sahibi ise görüntüleri sosyal medyada hesabında paylaşarak, şüpheliye ayakkabıyı getirmesi için çağrıda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
