Avcılar Belediyesi'nin Güzel İnsanlar Buluşması başladı

Avcılar Belediyesi'nin düzenlediği Güzel İnsanlar Buluşması etkinliği Gümüşpala Mahallesi'nde başladı. Çocuk Karnavalı ve Başkanla Soru-Cevap etkinlikleriyle renklenen toplantıya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gecenin sonunda ise yazlık sinema keyfi yaşandı.

Avcılar Belediyesi'nin "Güzel İnsanlar Buluşması" adını verdiği mahalle toplantıları başladı.

Avcılar'ın 10 mahallesinde düzenlenecek toplantıların ilki Gümüşpala Mahallesi'nde yapıldı. Paşaeli Kent Parkı'nda düzenlenen etkinliğe vatandaşların katılımı yoğun oldu. Şenlik havasında geçen toplantıda, minikler Çocuk Karnavalı ile eğlenirken yetişkinler de "Başkanla Soru-Cevap" etkinliğinde Başkan Turan Hançerli'ye merak ettiklerini sordu. Gecenin finalinde ise Gümüşpalalılar yazlık sinemanın keyfini çıkardı.

"Güzel İnsanlar Buluşması" Avcılar Belediyesi eğitmenlerinin düzenlediği Çocuk Karnavalı ile başladı. Şenlik havasında geçen etkinlikte minikler, çocuk oyunlarından Survivor'a, eğitici eğitimlerden dans etkinliklerine kadar birçok aktiviteyle eğlendi. Çocuklara; mısır, gazoz, pamuk şeker, çocuk kitapları, boyama kitapları ve balon ikramları yapıldı.

Buluşmanın Başkanla Soru-Cevap bölümünde kürsüye çıkan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte vatandaşların sorularına yanıt verdi. Alanda kurulan Halk Masası standı vatandaşlardan gelen taleplere yardımcı olurken, Avcılar Belediyesi İstihdam Merkezi standı da iş arayışı olan vatandaşlara destek verdi.

Gecenin finalinde ise Gümüşpala Mahallesi sakinleri, Hançerli ile birlikte yazlık sinemanın keyfini çıkardı.

Vatandaşlarla tek tek ilgilenen ve sorularına yanıt veren başkan Hançerli, "Güzel insanlarla Gümüşpala Mahalle'mizde muhteşem bir akşam geçirdik. Miniklerimiz Çocuk Karnavalı ile eğlenirken biz de komşularımızla sohbet ettik. Gecenin sonunda ise göl manzarasında ailecek yazlık sinemanın keyfini çıkardık. Yarın 18.00'da Denizköşkler İlkokulu bahçesine Denizköşklerli komşularılarımı bekliyorum" dedi.