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Avanos'ta kursiyerlerin el emeği ürünleri sergilendi

Avanos'ta kursiyerlerin el emeği ürünleri sergilendi
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Nevşehir’in Avanos ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen yıl sonu sergisi, kaymakam ve belediye başkanının katılımıyla açıldı. 42 kursta 705 kursiyer eğitim alırken, el sanatları, dikiş nakış ve çömlekçilik öne çıktı.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında yıl sonu sergisi açıldı.

Avanos Halk Eğitim Merkezi'ndeki sergi, Avanos Kaymakamı Osman Bilici, Belediye Başkanı Mustafa Kenan Sarıtaş ve davetlilerce açıldı.

Kaymakam Bilici, AA muhabirine, 2025-2026 eğitim döneminde merkezde açılan 42 kursta 705 kursiyerin eğitim gördüğünü söyledi.

Kursiyerlerin kariyer hedeflerine ulaşabilmesinin mutluluk verici olduğunu belirten Bilici, "İlçemiz el sanatlarıyla öne çıkmaktadır. Kursiyerimizin geneli el sanatları, dikiş nakış ve çömlekçilik gibi alanlarda eğitimlerini aldı. Hayat boyu öğrenme sadece kurslardan ibaret olmamakla birlikte örgün eğitime devam edemeyen vatandaşlarımız için açık öğretim faaliyeti de sürdürülebilmektedir. Bu kapsamda ilçemizde 205 öğrencimiz açık öğretim üzerinden eğitim öğretime dahil olmaktadırlar." diye konuştu.

Kaynak: AA / Orçin Yıldırım
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