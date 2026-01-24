Malatya'da kalp krizi geçiren avcı, öldü

MALATYA'nın Yazıhan ilçesinde ava çıkan Osman Karakaya (61), geçirdiği kalp krizi sonrası ambulans helikopter ile kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Durucasu Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde arkadaşları ile ava çıkan Osman Karakaya, arazide kalp krizi geçirdi. Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile bölgeye UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Karakaya'nın kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşımın zor olduğu bölgeye ambulans helikopter talep edildi. Gerekli güvenlik ve tedbirlerin alındığı bölgeye inen ambulans helikopter, Osman Karakaya'yı hastaneye ulaştırdı. Acil serviste müdahale edilen Karakaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karakaya'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber- Kamera: MALATYA-DHA