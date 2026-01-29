Haberler

Arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldürdü
Arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldürdü



Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 22 yaşındaki Hakan Şahin evde tartıştığı arkadaşı tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Cinayet şüphelisi, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 22 yaşındaki Hakan Şahin, evdeki tartışma sonucunda av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili cinayet şüphelisi gözaltına alındı.

ARKADAŞINI EVDE AV TÜFEĞİYLE VURDU

Olay, saat 16.00 sıralarında Orhangazi Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen şüpheli, ağabeyinin bakıcılık yaptığı evde bulunan Hakan Şahin'in yanına geldi. Taraflar arasında yaşanan tartışmanın ardından şüpheli, evde bulunan av tüfeği ile Hakan Şahin'i vurdu.

Arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldürdü

HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kanlar içerisinde buldukları Şahin'in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Cinayet şüphelisi, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Şahin'in cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından İlçe Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
