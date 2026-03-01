Haberler

Erzurum'da genç çobanın ölümüne ilişkin gözaltına alınan zanlı serbest bırakıldı

Erzurum'da av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu bir çobanın ölümüyle ilgili gözaltına alınan zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erzurum'da av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu genç çobanın ölümüyle ilgili gözaltına alınan zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Palandöken ilçesine bağlı Uzunahmet Mahallesi'nde 27 Şubat'ta elindeki av tüfeğinin kazara ateş almasıyla çoban Abdullah Karakaş'ın (18) ölümüne sebep olduğu iddia edilen ve gözaltına alınan Y.İ.M'nin (17) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Talha Koca
