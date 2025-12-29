Eskişehir'de av sırasında çukura düşen köpek AFAD ekiplerince kurtarıldı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde av sırasında yaklaşık 10 metre derinliğindeki çukura düşen köpek, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Çamlıca-Yörükkırka mevkisinde bir köpeğin çukura düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, köpeğin kurtarılması için çalışma başlattı. 2 araç ve 5 personelin katılımıyla yürütülen çalışmalar sonucunda köpek, bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kurtarılan köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.