Eskişehir'de av sırasında çukura düşen köpek AFAD ekiplerince kurtarıldı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde av sırasında yaklaşık 10 metre derinliğindeki bir çukura düşen köpek, AFAD ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla kurtarıldı. Köpeğin durumu iyi.

Çamlıca-Yörükkırka mevkisinde bir köpeğin çukura düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, köpeğin kurtarılması için çalışma başlattı. 2 araç ve 5 personelin katılımıyla yürütülen çalışmalar sonucunda köpek, bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kurtarılan köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
