Eskişehir'de av sırasında çukura düşen köpek AFAD ekiplerince kurtarıldı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde av sırasında yaklaşık 10 metre derinliğindeki bir çukura düşen köpek, AFAD ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla kurtarıldı. Köpeğin durumu iyi.
Çamlıca-Yörükkırka mevkisinde bir köpeğin çukura düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, köpeğin kurtarılması için çalışma başlattı. 2 araç ve 5 personelin katılımıyla yürütülen çalışmalar sonucunda köpek, bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kurtarılan köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel