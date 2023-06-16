Atv Yayın Akışı - Bugünün Programları

Atv kanalının bugün yayınlayacağı programlar arasında Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru, Hercai, Kahvaltı Haberleri, Müge Anlı ile Tatlı Sert, ATV Ana Haber ve Ateş Kuşları gibi programlar yer alıyor.