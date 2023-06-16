Atv Yayın Akışı - Bugünün Programları
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Atv kanalının bugün yayınlayacağı programlar arasında Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru, Hercai, Kahvaltı Haberleri, Müge Anlı ile Tatlı Sert, ATV Ana Haber ve Ateş Kuşları gibi programlar yer alıyor.
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:30 Ben Bu Cihana Sığmazam
04:00 Mutfak Bahane
06:00 Hercai
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ateş Kuşları