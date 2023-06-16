Üye Girişi
Haberler
Atv Yayın Akışı - Bugünün Programları

Atv Yayın Akışı - Bugünün Programları

Güncel Haberler

Atv kanalının bugün yayınlayacağı programlar arasında Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru, Hercai, Kahvaltı Haberleri, Müge Anlı ile Tatlı Sert, ATV Ana Haber ve Ateş Kuşları gibi programlar yer alıyor.

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:30 Ben Bu Cihana Sığmazam

04:00 Mutfak Bahane

06:00 Hercai

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ateş Kuşları

Kaynak: InterSinema.com / Güncel

Nihat Hatipoğlu Ateş Kuşları Müge Anlı Atv Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title