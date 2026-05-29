Haberler

ATV ile geçtikleri derede akıntıya kapılan anne-oğulun cansız bedenlerine ulaşıldı

ATV ile geçtikleri derede akıntıya kapılan anne-oğulun cansız bedenlerine ulaşıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bayramlaşma ziyareti için ATV ile yola çıkan Mustafa Yeni ve annesi Emine Yeni, dereden geçmeye çalışırken akıntıya kapıldı. Ekiplerin arama çalışmalarında iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, bayramlaşma ziyareti için ATV ile yola çıkan Mustafa Yeni ile annesi Emine Yeni, bölgedeki dereden geçmeye çalışırken akıntıya kapıldı. Ekiplerin çalışmalarında 2 kişinin cesetlerine ulaşıldı.

Olay, dün akşam, Gölcük ilçesi Şevketiye Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Beylik köyünden akraba ziyaretine gitmek için ATV ile yola çıkan Mustafa Yeni ile annesi Emine Yeni, bölgedeki dereden geçmek isterken akıntıya kapılıp kayboldu. Anne ve oğlundan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, jandarma, sağlık ve Gölcük Arama Kurtarma Derneği (GESOTİM) ile SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği ekipleri yönlendirildi. Geniş çaplı arama başlatan ekipler, bir süre sonra Mustafa Yeni'nin cansız bedenine ulaştı. Çalışmaları yoğunlaştıran ekipler, gece saatlerinde ise olay yerinden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta Emine Yeni'nin cansız bedenini buldu. Anne-oğulun cenazeleri, incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili adli soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
CHP'de kriz derinleşiyor! Kılıçdaroğlu konuşacak, Özel düğmeye basacak

Kılıçdaroğlu konuşacak, Özel düğmeye basacak
Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası

Özgür Özel hakkında gündemi sarsacak iddia

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'ın kızından İsmail Kartal sorusuna olay tepki: Herkes aynı yorumu yapıyor

Babasına sorulan soruya kafasını sallayarak verdiği yanıt olay oldu
Bu nasıl kurban kesmek? Videoyu izleyenler Bakan Çiftçi'yi etiketledi

İnfial yaratan kurban kesimi! İzleyenler Bakan Çiftçi'yi etiketliyor
Kulübü Premier Lig’e çıkaran Acun Ilıcalı'ya büyük şok: Soruşturma başlatıldı

Kulübü Premier Lig’e çıkaran Acun'a büyük şok: Soruşturma başlatıldı
Sadece 1 saliseye tam 10 milyon dolar verecekler

1 saliseye tam 10 milyon dolar

Yediği cezayı duyunca aklı durdu! Dakikalarca hesap yaptı

Yediği cezayı duyunca aklı durdu! Dakikalarca hesap yaptı
Burdur'da 3 yaşındaki çocuk çamaşır suyu içti

Aileler dikkat! 3 yaşındaki çocuk evde bulunan çamaşır suyunu içti
Bakan Ersoy: Karahantepe'yi daha güçlü bir şekilde geleceğe taşıyacağız

Bakan Ersoy:Karahantepe'yi daha güçlü bir şekilde geleceğe taşıyacağız