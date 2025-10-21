ATÜ'de Genç Yeşilay Öğrenci Topluluğu Kuruldu

Haberler

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde Genç Yeşilay Öğrenci Topluluğu kuruldu. Topluluk, Yeşilay'ın değerlerini üniversite gençliğiyle buluşturmayı hedefliyor ve sosyal sorumluluk projeleri ile farkındalık çalışmaları yapacak.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) bünyesinde Genç Yeşilay Öğrenci Topluluğu kuruldu.

Yeşilay Adana Şubesinden yapılan açıklamaya göre, ATÜ'de oluşturulan topluluk faaliyetlerine başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen topluluğun başkanı Melih Eldek, Yeşilayın değerlerini üniversite gençliğiyle buluşturacaklarını, farkındalık çalışmaları, eğitim ve sosyal sorumluluk projeleri yapacaklarını belirtti.

Kaynak: AA / Ahmet Kaan Temel - Güncel
