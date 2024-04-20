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Attila Özdemiroğlu'nun vefatının 8. yılında anma programı düzenlendi

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Müzisyen ve besteci Attila Özdemiroğlu, vefatının 8. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. MESAM Başkanı Recep Ergül ve birçok MESAM üyesi sanatçı ve Özdemiroğlu'nun yakınları anma programına katıldı.

Müzisyen, besteci, söz yazarı ve Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) eski başkanlarından Attila Özdemiroğlu, vefatının 8'inci yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Ailesi ve MESAM tarafından düzenlenen anma programına, MESAM Başkanı Recep Ergül'ün yanı sıra çok sayıda MESAM üyesi sanatçı ve Özdemiroğlu'nun yakınları katıldı.

Bestelediği Türk pop müziği parçaları ve film müzikleri ile tanınan Özdemiroğlu, 20 Nisan 2016'da 73 yaşındayken hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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