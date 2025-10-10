Attila İlhan'ın Kendi Sesinden İlk Defa Yayınlanan Şiiri

Attila İlhan Bilim Sanat Kültür Vakfı, Attila İlhan'ın vefatının 20. yılında, kendi sesinden ilk kez "Yaş Kırktan Yukarı" şiirini yayınladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre şiir, "Attila İlhan 100 Yaşında" projesi kapsamında vakıf tarafından şiir severlerin beğenisine sunuldu.

Menemen'de 15 Haziran 1925'te dünyaya gelen Attila İlhan, şiirleri, romanları, öyküleri, denemeleri ve senaryoları ile Türk edebiyatında derin izler bırakarak, 10 Ekim 2005'te hayatını kaybetti.

Usta şairin kendi sesinden daha önce yayınlanmış şiirleri arasında "Ben Sana Mecburum", "Ne Kadınlar Sevdim", "An Gelir", "Birinci Cuma" ve "Ölmek Yasak" eserleri de yer alıyor.

İlhan'ın kendi sesinden şiiri dinlemek için "https://www.youtube.com/watch?v=n0MNRmZXmE4" adresi ziyaret edilebilir.