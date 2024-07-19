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ATSO Başkanı Ali Bahar, tekne kazası sonucu ağır yaralandı

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Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, Kemer ilçesinde geçirdiği tekne kazası sonucu ağır yaralandı. Bahar, tedaviye alındı ve hayati tehlikesi bulunuyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde geçirdiği tekne kazası sonucu ağır yaralanan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, tedaviye alındı.

Aynı zamanda Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanlığı yapan Bahar, teknede yaşadığı kaza nedeniyle ağır yaralandı.

İhbar üzerine marinaya gelen sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Bahar, tedaviye alındı.

Bahar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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