Elazığ'da atmacanın boynundan yaraladığı kaz yavrusuna hastanede pansuman yapıldı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde atmaca saldırısı sonucu boynundan yaralanan kaz yavrusu, veteriner bulunamayınca devlet hastanesine götürüldü ve güvenlik görevlisi tarafından pansuman yapıldı.

İlçede dün akşam üzeri bir vatandaşa ait kaz yavrusu, bahçede otladığı sırada atmacanın saldırısına uğradı.

Saldırıda kaz yavrusu boynundan yaralandı.

Kaz yavrusu, tedavi için veteriner hekime ulaşılamaması üzerine sahibi tarafından Karakoçan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü.

Hastanede güvenlik görevlisi tarafından hayvanın yaralanan boynuna pansuman uygulandı.

Kaynak: AA / İdris Demir
