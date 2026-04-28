ATM'lere zarar veren şüpheli tutuklandı
Adana'nın Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi Bakımyurdu Caddesi'nde 4 ayrı ATM'ye zarar veren Hüseyin A. (27), Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Hüseyin A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı