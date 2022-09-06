ATM'de unutulan parayı sahibene teslim etti

VAN'ın Erciş ilçesinde müzisyen Bülent Keser, ATM'de unutulan 1000 TL'yi, polis aracılığıyla sahibi imam Ömer Uludağ'a ulaşıp, teslim etti.

Çorum'dan kardeşini ziyaret etmek için Van'ın Erciş ilçesine gelen imam Ömer Uludağ, Sahil Kent Mahallesi'nde ATM'den 1000 TL çekti. Uludağ kartını aldı, ancak parayı ve makbuzu unuttu. Bir süre sonra aynı ATM'yi kullanan 3 çocuk babası müzisyen Bülent Keser, durumu fark edip parayı ve makbuzu aldı.

Yaşadığı olay karşısında duygulandığını belirten Ömer Uludağ, "Kardeşimi ziyarete Çorum'dan geldim. Para çekmek için öğle saatlerinde ATM' ye gittim. Çektiğim 1000 TL'yi ATM'de unuttum. Parayı bulan Bülent Keser arkadaşıma çok teşekkür ederim. Hala insanlığın ölmediğini görmek beni çok duygulandırdı. Kendisine bir miktarını vermek istedim ama almadı" dedi.