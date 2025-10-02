Atiye Yıldırım, Gazze Katliamına Su Altında Tepki Gösterdi

Haberler

Arama-kurtarma dalgıcı Atiye Yıldırım, Antalya'da gerçekleştirdiği tüplü dalışla Gazze'deki katliama karşı 'Katil İsrail' mesajı verdi. Yıldırım, işaret diliyle eylem yaparak bu konudaki duyarlılığını dile getirdi.

ANTALYA'da, arama-kurtarma dalgıcı ve derin dalış uzmanı Atiye Yıldırım, Gazze'de yaşanan katliama tepki için yaptığı dalışta, işaret diliyle 'Katil İsrail' mesajı verdi.

Ankara'da yaşayan, 25 yıllık profesyonel arama-kurtarma dalgıcı ve derin dalış uzmanı Atiye Yıldırım, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılara ve yaşanan insanlık dramına tepki göstermek amacıyla Antalya'nın Kemer ilçesinde su altında sessiz eylem yaptı. 23 Eylül'de gerçekleştirdiği tüplü dalışta Türkiye ve Filistin bayraklarının bulunduğu, üzerinde İngilizce 'Dünya İsrail'den büyüktür' ve 'Katil İsrail' yazılı pankart açan Atiye Yıldırım, işaret diliyle de 'Katil İsrail' mesajı verdi.

Atiye Yıldırım, DHA'ya yaptığı açıklamada, "İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlara karşı 'Sessiz eylem' adı altında denizin derinliklerinden 'Katil İsrail' diyerek işaret diliyle dünyaya mesaj vermek istedim. Filistin davası bir insanlık davasıdır. İnsan olan herkesin İsrail'in yaptığı katliama elinden geldiğince tepki vermesi ve karşı koyması lazım. Dünya İsrail'den büyüktür" dedi.

