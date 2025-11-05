Haberler

Atina'da Taksicilerin Grevi Sona Erdi

Güncelleme:
Yunanistan'ın Atina kentinde taksicilerin, vergilerin indirilmesi ve dijital uygulamaların kaldırılması talepleriyle başlattığı grev, bugün yapılan görüşmelerin ardından yarın sona erecek.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da taksicilerin, vergilerin indirilmesi, rakip dijital uygulamaların kaldırılması gibi taleplerle başlattığı grevin yarın sabah sona erdirilmesine karar verildi.

Attiki Bölgesi Taksiciler Sendikasının (SATA), Atina'nın da içinde bulunduğu bölgedeki taksiciler için aldığı grev kararı, bugün yerel saatle 06.00'dan cuma sabah 06.00'ya kadar geçerliydi.

SATA, Yunanistan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Konstantinos Kiranakis ile görüştükten sonra grevi yarın sabah yerel saatle 06.00'da sonlandırma kararı aldı.

Taksiciler, vergilerin indirilmesi, otobüsler için ayrılan şeritten taksilerin de faydalanması, taksilere rakip konumdaki dijital uygulamaların kaldırılması gibi taleplerde bulunuyor.


