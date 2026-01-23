Haberler

Yunanistan'ı Sel Vurdu: 2 Ölü

Güncelleme:
Yunanistan'ın Atina şehrinin güneyindeki Vari'de meydana gelen sel felaketi nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, 21 Ocak 2026'da meydana gelen olayda hasar gören araçların görüntülerini paylaştı.

VARİ, 23 Ocak (Xinhua) -- Yunanistan'ın başkenti Atina'nın güneyindeki Vari'de meydana gelen selde hasar görmüş bir araç, 21 Ocak 2026.

Yetkililer çarşamba günü ülkeyi etkisi altına alan şiddetli hava koşulları nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. (Fotoğraf: Marios Lolos/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
