Yunanistan'ı Sel Vurdu: 2 Ölü
Yunanistan'ın Atina şehrinin güneyindeki Vari'de meydana gelen sel felaketi nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, 21 Ocak 2026'da meydana gelen olayda hasar gören araçların görüntülerini paylaştı.
VARİ, 23 Ocak (Xinhua) -- Yunanistan'ın başkenti Atina'nın güneyindeki Vari'de meydana gelen selde hasar görmüş bir araç, 21 Ocak 2026.
Yetkililer çarşamba günü ülkeyi etkisi altına alan şiddetli hava koşulları nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. (Fotoğraf: Marios Lolos/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel