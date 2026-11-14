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Atina'da metruk binadaki yangında çöken zemin 2 itfaiyecinin ölümüne yol açtı

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Yunanistan'ın başkenti Atina'nın Zefiri semtinde metruk bir binada çıkan yangına müdahale sırasında binada kısmi çökme oldu ve yıkıntıların altında kalan 2 itfaiyeci hayatını kaybetti. Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas, itfaiyecilerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da metruk bir binada çıkan yangına müdahale sırasında oluşan kısmi çökme sonucu 2 itfaiyeci yaşamını yitirdi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, itfaiye ekipleri Zefiri semtinde metruk bir binada çıkan yangını söndürmeye çalışırken binada kısmi çökme oldu.

Bastıkları zeminin çökmesi sonucu yıkıntıların altında kalan 2 itfaiyeci hayatını kaybetti.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas, yaptığı yazılı açıklamada itfaiyecilerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Kaynak: AA
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