Atina'da Bomba Patlaması: Hellenic Train Ofis Binası Hedef Alındı
Yunanistan'ın başkenti Atina'da Hellenic Train'in ofis binası yakınında meydana gelen patlama, güvenlik ekipleri tarafından inceleme altına alındı. Patlama, cuma gecesi gerçekleşti.
ATİNA, 12 Nisan (Xinhua) -- Yunanistan'ın başkenti Atina'da meydana gelen patlamanın ardından olay yerinde inceleme yapan ekipler, 11 Nisan 2025.
Ulusal yayın kuruluşu ERT, cuma gecesi yolcu ve yük trenleri işleten demiryolu şirketi Hellenic Train'in ofis binasının yakınında bir bomba patladığını bildirdi. (Fotoğraf: Marios Lolos/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel