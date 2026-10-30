Atina'da 6 ölümlü patlamaya neden oldukları gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı

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Yunanistan'ın başkenti Atina'nın tarihi ve turizm merkezi Plaka semtinde, eylül ayında 6 kişinin ölümüyle sonuçlanan patlamaya neden oldukları gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Plaka semtinde 25 Eylül'de üç katlı bir binanın yıkılmasına yol açan patlamanın doğal gaz sızıntısından kaynaklandığı belirlendi.

Sızıntı, binadaki bakır boruları çalmaya çalışan 3 kişinin doğal gaz borularına zarar vermesi sonucu meydana geldi.

Patlamaya neden oldukları gerekçesiyle yakalanan 3 kişi, hırsızlık ve uyuşturucu madde bulundurma suçlamasıyla daha önce de defalarca gözaltına alındı.

Plaka'da, 25 Eylül'de patlama sonucu yıkılan binada ???????6 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA