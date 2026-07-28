Nevşehir'de Atıl Hastane Binasının Dış Cephesi Çöktü: 2 Araç Hasar Gördü

NEVŞEHİR'de atıl durumdaki 3 katlı hastane binasının dış cephesinde yapılan çalışma sırasında meydana gelen çökme sonucu park halindeki 2 otomobilde hasar oluştu.

Nevşehir Yeni Mahalle'de bulunan atıl haldeki 3 katlı hastane binasının dış cephesinde çalışma başlatıldı. Çalışmaların devam ettiği sırada binanın dış cephesinde henüz belirlenemeyen nedenle çökme oldu. Binadan kopan parçalar, çalışma alanının yakınında park halinde bulunan 2 otomobilin üzerine düştü. Otomobillerde hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı