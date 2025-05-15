Atık Kartonlardan Sanat: Çankırı'da Farkındalık Yaratacak Sergi

Atık Kartonlardan Sanat: Çankırı'da Farkındalık Yaratacak Sergi
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Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde açılan 'Karton Heykel Sergisi', üniversite öğrencilerinin atık karton ve ambalaj malzemelerinden yaptığı heykellerle geri dönüşüm bilincine dikkat çekiyor. Yaklaşık 24 eserin yer aldığı sergi, yoğun bir katılımla ziyaretçilerini bekliyor.

Atık kartonlardan sanat eseri: Üniversitelilerden ilgi çeken sergi

ÇANKIRI - Çankırı'da üniversite öğrencilerinin atık karton ve ambalaj malzemelerinden hazırladığı heykellerin yer aldığı "Karton Heykel Sergisi" ziyaretçilerin beğenisini kazandı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından "Karton Heykel Sergisi" açıldı. Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dilek Öcalan öncülüğünde hazırlanan sergide, tamamı atık malzemelerden oluşan yaklaşık 24 eser yer aldı. Öğrencilerin bir ay süren yoğun çalışmasıyla hazırlanan heykeller, geri dönüşüm bilincine dikkat çekti.

Sergi hakkında bilgi veren Doç. Öcalan, "Bu eserleri yaparken ilk başta iskelet oluşturuyoruz. Ardından içlerine atık çöpler ile hacim verdikten sonra üzerine atık kartonlardan silikonlar ile şekil veriyoruz. Bunun dışında hiçbir farklı malzeme kullanmadık. Burası tam bir geri dönüşüm sergisi oldu. Kimi öğrenciler kendi tasarımlarını çalıştı, kimisi de kendine yakın hissettiği eseri çalıştı. Bazıları örümcek bazıları ahtapot yaptı. Özetle öğrencilerimiz, çizdikleri resimleri burada 3 boyutlu olarak yaptılar. Yoğun bir katılım var, çok memnunum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEDİRHAN GÖKSU - Güncel
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