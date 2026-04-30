Atık ipler kadın eliyle sanata dönüşüyor

Van Olgunlaşma Enstitüsünde kadınların dokuma tezgahlarından arta kalan iplerle hazırladığı özel motifli kilimler ve süs eşyaları evleri süslüyor - Van Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Esin Tekin Baran: - "Burada geleneksel sanatlarımızı korumayı, geliştirmeyi ve gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz. Tüm çalışmalarımızı üretim odaklı bir anlayışla yapıyoruz"

Van Olgunlaşma Enstitüsünde dokuma tezgahlarında yapılan halılardan arta kalan atıklar, kadınların eliyle kilim ve süs eşyası haline getiriliyor.

Enstitüde geleneksel el sanatlarını yaşatmak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde hayata geçirilen "Sıfır Atık Projesi"ne katkı sunmak amacıyla yürütülen çalışma kapsamında atık malzemeler sanata kazandırılıyor.

Atölyesinde el sanatları ürünleri üreten kadınlar, tezgahlarda ilmek ilmek dokuduğu halılardan arta kalan iplik ve parçaları, kente özgü motiflerle kilim ve süs eşyalarına dönüştürüyor.

Atık malzemelerle özgün tasarımlar ortaya çıkaran kadınlar, el emeği göz nuru ürünlerden bazılarını enstitüde ve evlerinde sergiliyor, bazılarını da satarak gelir elde ediyor.

"İplerimizi atmıyoruz, değerlendiriyoruz"

Van Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Esin Tekin Baran, AA muhabirine, 14 atölyeden oluşan enstitüde 37 kişinin görev yaparak üretime katkı sağladığını söyledi.

Kentin kültürel mirasını korumaya çalıştıklarını belirten Baran, "Burada geleneksel sanatlarımızı korumayı, geliştirmeyi ve gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz. Tüm çalışmalarımızı üretim odaklı bir anlayışla yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin yürüttüğü Sıfır Atık Projesi kapsamında kilim atölyelerimizden çıkan iplerimizi atmıyoruz, değerlendiriyoruz. Kendi sanat tasarımımız, anlayışımız ve kültürümüzle bunları yoğurarak halıya, kilime, kumaş gibi birçok esere dönüştürüyoruz. Güzel sanat eserleri ortaya çıkarıyoruz." dedi.

Ürünlerin tanıtımı için projeler yürüttüklerini anlatan Baran, şunları kaydetti:

"Kültürümüzle yoğurarak sanat eserine çevirdiğimiz ürünleri sergiliyoruz. Yeni tasarımlar ve çeşitlerle ürünler ortaya çıkarıyoruz, talep karşılığında da satışını gerçekleştiriyoruz. Van'a has motifleri harmanlayarak sanat eserleri oluşturuyoruz. Bu eserleri oluşturduğumuzda kilimlerin ve halıların bir hikayesi olduğunu biliyoruz. Bu hikayeler doğrultusunda da kilimlerimiz, tasarımlarımızı daha kapsamlı ve daha yaratıcı olarak üretiyoruz."

"İplerin çoğunu boyadık ve içinde büyük bir emek var"

Annesinden öğrendiği kilim dokuma işini 20 yıldır sürdürdüğünü ifade eden Nurten Babat ise "Halıların atık iplerini atmıyoruz, değerlendiriyoruz. Bu iplerden ne yapabiliriz diye düşündük, ufak motiflerden farklı renklerden Anadolu'ya özgü motifleri dokumak istedik. Elimizde bulunan iplerin çoğunu boyadık ve içinde büyük bir emek var. Onları kesinlikle atmak istemiyoruz, kilim dokuyoruz, farklı motiflerle pencere süsleri ve püskül gibi eserler üretiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam
