ATİB, 40. kuruluş yıl dönümünde Köln'de resepsiyon düzenledi

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Avrupa Türk-İslam Kültür Dernekleri Birliği (ATİB), 40. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Almanya'nın Köln kentindeki genel merkezinde resepsiyon düzenledi.

Resepsiyona Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al, ATİB'in kurucu ve eski genel başkanları, teşkilat yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, ATİB'in tarihini anlatan kısa film gösterildi.

ATİB Genel Başkanı Ali Paşa Akbaş, burada yaptığı konuşmada, 40 yıllık geçmişin nesilden nesile aktarılan bir ideal ve sorumluluğun ifadesi olduğunu belirtti.

Akbaş, teşkilatın siyasi partilerden bağımsız duruşuna ve gençlerin gelecekte üstleneceği role dikkati çekti.

ATİB Kurucu Genel Başkanı Musa Serdar Çelebi, kuruluş yıllarında yaşanan zorlukları anlatarak vatan sevgisi ve devlete bağlılıktan taviz vermediklerini ifade etti.

Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Al da 40 yıllık teşkilatın oluşmasında emeği geçenleri tebrik etti.

Almanya'daki toplumsal ilişkilerde ön yargıların aşılması için diyaloğun ve karşılıklı anlayışın önemine değinen Al, Türkiye ile kültürel bağların ve ana dilin gelecek nesillere aktarılmasının gerekliliğine işaret etti.

Program kapsamında önceki dönem genel başkanlarına ve teşkilat başkanlarına hizmetlerinden dolayı plaket verildi.

Resepsiyon, Ozan Mustafa Turgut ve sanatçı Ahmet Baydaroğlu'nun seslendirdiği eserlerle sona erdi.

Kaynak: AA