Ateşkes İhlali: Gazze'de Bir Filistinli Öldü

Ateşkesi ihlal eden İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde açtığı ateş sonucu 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yerel sağlık kaynaklarının, AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını bir kez daha ihlal ettiği kaydedildi.

İsrail askerlerinin Beyt Lahiya'nın Atatıra bölgesinde açtığı ateşte bir Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Filistinlinin cansız bedeni çevredekiler tarafından Gazze kentindeki Şifa Hastanesine kaldırıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının daha önce açıkladığı verilere göre, İsrail ordusunun Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten beri düzenlediği saldırılarda en az 1027 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 280 kişi yaralandı.