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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, kuzeydeki Bi'r Naca bölgesi ile güneydeki Han Yunus kentinde bulunan Aksa Üniversitesi yerleşkesini İHA'larla hedef aldı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Bi'r Naca bölgesinde 16 yaşındaki Mecd Şadi Mesud, İsrail'e ait İHA'dan atılan bombanın isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Aksa Üniversitesi yerleşkesine düzenlenen İHA saldırısında ise yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı bir oda hedef alındı.

Saldırıda 24 yaşındaki Nafiz Naci Mısran yaşamını yitirdi, zorla yerinden edilmiş çok sayıda Filistinli yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimine yoğun ateş açıldı

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentine askeri araçlar ve helikopterlerle yoğun ateş açtı, kentin çevresini topçu atışlarıyla hedef aldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre, ateşkesten bu yana İsrail saldırılarında 1720 Filistinli hayatını kaybetti, 6 bin 201 kişi yaralandı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 74 bin 790'a, yaralı sayısı 176 bin 336'ya ulaştı.

Kaynak: AA