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Ateşkese rağmen İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Mansuri'de evleri patlayıcıyla yıktı

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İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde topçu saldırılarını ve evleri patlayıcılarla yıkmayı sürdürdü; Mansuri'de patlatma yaptı. Lübnan Sağlık Bakanlığı 2 Mart'tan bu yana en az 4 bin 386 kişinin öldüğünü, hükümet 1 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

İsrail ordusu, ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere yönelik topçu saldırılarına ve evleri patlayıcılarla yıkmaya devam ediyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail topçuları güneydeki Beraşit ve Doğu Zavtar beldeleri ile Hadasa beldesinin çevresini hedef aldı.

Sur ilçesine bağlı Mansuri beldesine giren İsrail askerleri, bazı evleri patlayıcılarla havaya uçurdu. İsrail ordusu, beldenin çevresine de topçu saldırıları düzenledi.

İsrail ordusu ayrıca Bint Cubeyl ilçesine bağlı Beyt Yahun beldesinde büyük çaplı bir patlatma gerçekleştirdi.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 386 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunun ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA
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