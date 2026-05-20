İsrail, Lübnan'ın güneyinde "topraklarını terk etmeyi reddeden" aileden 11 kişiyi öldürdü

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki iki katlı bir evi hedef alarak, "topraklarını terk etmeyi reddeden" Lübnanlı aileden 11 kişiyi öldürdü.

İsrail ordusunun Sur kentine bağlı Deyr Kanun en-Nehr beldesinde dün akşam saatlerinde iki katlı bir evi hedef aldığı saldırının etkisi sabah saatlerinde daha net şekilde görüldü.

AA muhabirinin bölgeden aktardığına göre, iki katlı evin moloz yığınına dönüştüğü bölgede, çevredeki araçlar da kullanılmayacak hale geldi.

Hedef alınan yapının yerle bir olduğu saldırı sonrasında sivil savunma ekipleri ve bölge halkının çalışmalarının ardından enkaz altındakilere ulaşıldı.

Saldırının hedefi olan evde yaşayan Lübnanlı ailenin, topraklarını terk etmeme kararı 11 aile ferdinin hayatını kaybettiği trajedi ile sonuçlandı.

"İsrail ölüm makinesi"

Deyr Kanun en-Nehr Belediye Başkanı Ali Kusayr, AA muhabirine yaptığı açıklamada saldırıya ve sonrasına ilişkin bilgi verdi.

Kusayr, dün akşam saatlerinde bir ailenin bulunduğu iki katlı bir evin, İsrail ordusu tarafından hava saldırısıyla hedef alındığını söyledi.

"Katliamda başka aileden ölenlerle birlikle hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e ulaştı." diyen Kusayr, 2 de yaralı olduğunu, yaralılardan birinin özel ihtiyaç sahibi bir kız çocuğu olduğunu söyledi.

Kusayr, "Bu durum İsrail ölüm makinesinin amacını gösteriyor." dedi.

Beldedeki başka bir yerde üç cansız bedenin daha hala enkaz altında olduğunun tahmin edildiğini kaydeden Kusayr, arama-kurtarma ekiplerinin çalışmalarına devam ettiğini aktardı.

"Beldelerini terk etmeyi reddettiler"

Belde sakinlerinden olan ve saldırılardan sağ kurtulan Hasan Hariri ise "Hedef alınan ev herhangi bir askeri olguyu barındırmıyordu. Aile, atalarından beri bu topraklara kök salmıştı ve tüm risklere rağmen beldelerini terk etmeyi reddediyordu." dedi.

Hariri, Lübnanlı ailenin evlerine ve topraklarına sıkı sıkıya bağlı kaldıklarını, ancak orada kalmak adına bir bedel ödediklerini dile getirdi.

"Hesap sorulmalı"

Saldırı mahallini inceleyen Emel Hareketi'nden milletvekili Ali Haris, bunun "insanlık suçu" olduğunu söyleyerek, İsrail'in hiçbir uluslararası sözleşme ve teamülü dikkate almadığını kaydetti.

Haris, yaşananların Arap Birliği, Birleşmiş Milletler (BM) ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) nezdinde hesap sorulması gereken bir konu olduğunu söyledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı dünkü açıklamasında Deyr Kanun en-Nehr'e düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin yaralandığını bildirmişti.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve son olarak 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı ateşkese rağmen 31 kişi daha artarak, 3 bin 73'e ulaştı.