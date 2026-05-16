İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine yeni bir hava saldırısı başlattığını duyurdu

İsrail ordusu, ateşkesin devam ettiği bir dönemde Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah altyapısını hedef alan geniş çaplı hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda birçok belde ve yol bombalanırken, İHA'lar alçak uçuş yaptı. Ateşkese rağmen çatışmalar sürüyor.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen, Lübnan'ın güneyine yeni bir hava saldırısı başlattığını bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki "Hizbullah altyapısını hedef alan" geniş çaplı hava saldırıları düzenlendiği ifade edildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre de İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde yer alan bazı beldeleri hedef aldı.

Yahmer eş-Şakif, Kefr Tebnit, Ernun, Kevseriyye ve Mervaniyye beldelerini hedef alan İsrail ordusu, beldelere ulaşan bazı yolları da bombaladı.

İsrail ordusu Sayda kentindeki Babiliyye ve Gassaniyye beldelerini de hava saldırısıyla vurdu.

İsrail ordusuna ait insansız hava araçları (İHA) ise Sur kenti ve beldeleri üzerinde alçak uçuş gerçekleştirdi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, 2 Mart'tan bu yana ateşkes ilanına rağmen devam eden İsrail saldırılarında 2 bin 950'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
