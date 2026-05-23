Haberler

İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 6 kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda en az 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İsrail ayrıca 15 beldeyi hedef alacağını duyurdu.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında en az 6 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu gece saatlerinde güneydeki Sur kentine bağlı Deyr Kanun en-Nehr beldesini hedef aldı. Bir evin tamamen yıkıldığı saldırıda, 4 kişi hayatını kaybetti.

İsrail savaş uçakları sabah saatlerinde Sur'a bağlı Eş-Şehabiye beldesi ile ülkenin doğusundaki Bekaa bölgesini hedef aldı.

Bekaa bölgesinin güneyindeki Er-Refid beldesinde bir eve düzenlenen bombardımanda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sur'a bağlı Ayn Beal ile el-Huş beldeleri arasındaki yola düzenlenen hava saldırısında da 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki Nebatiye kentine bağlı El-Ganduriye, Yahmur Şakif ve Dibbin beldelerine hava saldırıları düzenledi, bunun öncesinde bazı bölgeleri de topçu atışlarıyla hedef aldı.

İsrail'e ait insansız hava araçlarının (İHA), Nebatiye'de Lübnan ordusuna ait bir kışlanın çevresine düzenlediği saldırıda bir asker yaralandı.

???????Kasımiyye'de ise bir araca hava saldırısı düzenlendiği, saldırıda yaralılar olduğu aktarıldı ancak bir sayı belirtilmedi.

İsrail'den saldırı tehdidi

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada Lübnan'daki 15 beldeye saldırı tehdidinde bulunuldu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde Nebatiye el-Tahta, Kefr Tebnit, Zibdin, Arabsalim, Kefr Rumman, Habbuş, Balat, Deyr Keyfa, Haruf, Cebşit, el-Mahmudiye, Melih, Şebil, Katrani ve Humin el-Fevga beldelerini hedef alacaklarını duyurdu.

Adraee, söz konusu beldedeki Lübnanlılardan yaşadıkları yerlerden en az 1 kilometre uzaklaşmalarını istedi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dünkü açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 111 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA / Zeynep Hilal Duran
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız

İşte ilk sözler! Kılıçdaroğlu kameralar önünde partililere söz verdi
Özgür Özel: Kurultaya kadar grup toplantılarını ben yapacağım, uzlaşma yok

Grup toplantısını kim yapacak? Özel'den merak edilen soruya yanıt
Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim

Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle! Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'in elini kolunu bağlayacak kısıtlama
Beklentilerin çok uzağında! Kulislerden sızan zam iddiası emekliyi üzecek

Kulislerden sızan zam iddiası milyonları üzecek
Galatasaray'ın seçimli olağan genel kurulunda oy verme işlemi sona erdi

Oy verme işlemi sona erdi! İşte sandığa giden kişi sayısı
Liverpool'dan Muhammed Salah'a veda

Bir devir bitti: Efsaneye veda!
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nun 'Ahlaksızlık' sözlerine aynı tonda yanıt

Özel'den Kılıçdaroğlu'nun "Ahlaksızlık" sözlerine aynı tonda yanıt
4 yıl boyunca barfiks çekti, adeta bambaşka biri oldu

4 yıl boyunca barfiks çekti, adeta bambaşka biri oldu

Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi

Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi